Головне
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
Сьогодні 16:50 127
Українці завоювали 13 нагород на міжнародному турнірі в Литві
Сьогодні 16:46 68
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль
Сьогодні 15:51 4396
Відбулась зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації бадмінтону України
Сьогодні 15:30 137
Маркевич: З Ісландією маємо зіграти набагато краще, ніж із Боснією
Сьогодні 14:59 415
Яшкін: Якщо треба змінити склад на Ісландію, Ребров його змінить
Сьогодні 14:15 245
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
Сьогодні 13:50 209
Неминучість для України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Сьогодні 13:25 426
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:30 3332
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Сьогодні 12:15 321
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
23.03.2024 07:57 870
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:25 859
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
23.03.2024 07:10 1014
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
22.03.2024 13:23 1041
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
22.03.2024 12:00 924

Ми говорили з ним про війну: Шатернікова спробувала відбілити Ломаченка

Сьогодні 14:05 196 0
Ми говорили з ним про війну: Шатернікова спробувала відбілити Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Аліна Шатернікова

Джерело - Mixed Zone by Dream Bigger.

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова запевнила, що позиція Василя Ломаченка щодо російсько-української війни збігається з її позицією. 

Про це колишня чемпіонка світу розповіла в подкасті Mixed Zone by Dream Bigger. 

"У нього є своє коло спілкування, а все інше… Він не відчуває, що має бути інфлюенсером, мовити все, що думає. Він є такий. Хто хоче, може його засуджувати. 

Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну, він говорить такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він говорить все так. Але при цьому він не виходить на велику сцену, щоб сказати про це", - заявила Шатернікова. 

З початку повномасштабного вторгнення РФ Ломаченко публічно не засуджував окупантів. На початку 2022 року він вступив у територіальну оборону, але згодом виїхав за кордон для участі в боксерських поєдинках. У травні ексчемпіон світу в легкій вазі спробує повернути собі титул IBF. Суперник - австралієць Джордж Камбосос-молодший. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 4374
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 3332
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 7197
Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 1058
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Шоста перемога поспіль 4396
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1207
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358646
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30009 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 91941
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81105
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39605
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93205