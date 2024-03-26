Ми говорили з ним про війну: Шатернікова спробувала відбілити Ломаченка

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова запевнила, що позиція Василя Ломаченка щодо російсько-української війни збігається з її позицією.

Про це колишня чемпіонка світу розповіла в подкасті Mixed Zone by Dream Bigger.

"У нього є своє коло спілкування, а все інше… Він не відчуває, що має бути інфлюенсером, мовити все, що думає. Він є такий. Хто хоче, може його засуджувати.

Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну, він говорить такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він говорить все так. Але при цьому він не виходить на велику сцену, щоб сказати про це", - заявила Шатернікова.