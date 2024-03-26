Ми говорили з ним про війну: Шатернікова спробувала відбілити Ломаченка

Джерело - Mixed Zone by Dream Bigger.
Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова запевнила, що позиція Василя Ломаченка щодо російсько-української війни збігається з її позицією.
Про це колишня чемпіонка світу розповіла в подкасті Mixed Zone by Dream Bigger.
"У нього є своє коло спілкування, а все інше… Він не відчуває, що має бути інфлюенсером, мовити все, що думає. Він є такий. Хто хоче, може його засуджувати.
Перед його виходом на пресконференцію ми стояли і чекали. Ми говорили про війну, він говорить такі ж тези, як і я, такі ж тези, як і ви. Він говорить все так. Але при цьому він не виходить на велику сцену, щоб сказати про це", - заявила Шатернікова.
З початку повномасштабного вторгнення РФ Ломаченко публічно не засуджував окупантів. На початку 2022 року він вступив у територіальну оборону, але згодом виїхав за кордон для участі в боксерських поєдинках. У травні ексчемпіон світу в легкій вазі спробує повернути собі титул IBF. Суперник - австралієць Джордж Камбосос-молодший.