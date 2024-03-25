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Камбосос - про поєдинок із Ломаченком: Два воїни – одна битва

Сьогодні 16:14 196 0
Камбосос - про поєдинок із Ломаченком: Два воїни – одна битва
Фото: Getty Images
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) прокоментував майбутній бій проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Відповідний пост австралійський боксер зробив у інстаграмі.

"7 тижнів. Ще один вирішальний момент. Все, що має значення. Історія, спадщина, перемога. Два воїни – одна битва", - написав Камбосос.

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Допис, поширений George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambososjr)

    Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.

    У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

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