Камбосос - про поєдинок із Ломаченком: Два воїни – одна битва

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) прокоментував майбутній бій проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Відповідний пост австралійський боксер зробив у інстаграмі.

"7 тижнів. Ще один вирішальний момент. Все, що має значення. Історія, спадщина, перемога. Два воїни – одна битва", - написав Камбосос.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambososjr)

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.