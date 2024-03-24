Промоутерська компанія K.O. Promotions провела дебютний вечір боксу

23 береня у Львові провели перший вечір боксу під егідою промоутерської компанії K.O. Promotions.

Про це повідомляє Luckypunch.net з посиланням на спортивного журналіста Василя Танкевича.

В головному бою шоу український боксер надважкої ваги Олександр Гриців (7-0, 6 КО) у першому раунді нокатував Паату Адуашвілі (10-35-2, 5 КО).

Вечір боксу був благодійним з метою зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Організаторам вдалося продати три лоти від Олександра Усика на суму 490 тисяч гривень. За 70 тисяч придбали футболку, 300 тис. - тейпи і 120 тис. - рукавички.

Також на шоу виступили музиканти Анастасія Прудіус ("Кола"), Панас Буйний та Наталка Карпа.