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22.03.2024 12:00 823

Промоутерська компанія K.O. Promotions провела дебютний вечір боксу

Сьогодні 00:50 82 0
Промоутерська компанія K.O. Promotions провела дебютний вечір боксу

Джерело - Luckypunch.net.

23 береня у Львові провели перший вечір боксу під егідою промоутерської компанії K.O. Promotions.

Про це повідомляє Luckypunch.net з посиланням на спортивного журналіста Василя Танкевича. 

В головному бою шоу український боксер надважкої ваги Олександр Гриців (7-0, 6 КО) у першому раунді нокатував Паату Адуашвілі (10-35-2, 5 КО). 

Вечір боксу був благодійним з метою зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Організаторам вдалося продати три лоти від Олександра Усика на суму 490 тисяч гривень. За 70 тисяч придбали футболку, 300 тис. - тейпи і 120 тис. -  рукавички. 

Також на шоу виступили музиканти Анастасія Прудіус ("Кола"), Панас Буйний та Наталка Карпа. 

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