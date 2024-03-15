Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) здобув перемогу над венесуельцем Ектором Бетанкуром у (15-9, 11 КО).

Бій відбувся у вечорі боксу в польському Дзержонюві. Поєдинок пройшов усі 8 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця - 80:72.

Ця перемога стала для Соломеннікова 15-ю на професійному ринзі.

Попередній бій Олександр провів у листопаді минулого року. Тоді він здолав представника Нікарагуа Кевіна Трану рішенням суддів.