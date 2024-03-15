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Соломенніков здобув 15-ту перемогу на професійному ринзі

Сьогодні 22:44 136 0
Соломенніков здобув 15-ту перемогу на професійному ринзі
#Олександр Соломенніков, #Ектор Бетанкур

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) здобув перемогу над венесуельцем Ектором Бетанкуром у (15-9, 11 КО).

Бій відбувся у вечорі боксу в польському Дзержонюві. Поєдинок пройшов усі 8 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця - 80:72.

Ця перемога стала для Соломеннікова 15-ю на професійному ринзі.

Попередній бій Олександр провів у листопаді минулого року. Тоді він здолав представника Нікарагуа Кевіна Трану рішенням суддів.

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