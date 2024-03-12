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Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонській бій

Сьогодні 20:36 220 0
Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонській бій
#IBF, #Арнольд Хегай, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) проведе бій проти південноафриканця Лерато Дламіні (20-2, 11 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

На кону стоятиме статус першого претендента на титул чемпіона IBF у напівлегкій вазі, яким володіє Луїс Лопес (29-2, 16 КО). Українець та його суперник посідають відповідно третє та друге місця в рейтингу бійців напівлегкого дивізіону. Перша сходинка - наразі вакантна.

Дата та місце майбутнього поєдинку поки невідомі. Найближчим часом представники боксерів проведуть переговори, щоб домовитися про умови бою.

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.

На 2024 рік заплановано вже 5 чемпіонських поєдинків за участю українських боксерів. Якщо Хегай переможе Дламіні, то буде шостий.

Чемпіонські бої українських боксерів у 2024 році.

  • 30 Березня. Богачук - Фундора (WBC, середня вага)
  • 12 травня. Ломаченко - Комбосос (IBF, легка вага)
  • 18 травня. Берінчик - Наваретте (WBO, легка вага)
  • 18 травня. Усик - Ф'юрі (WBC, WBA, WBO, IBF, важка вага)
  • 15 червня. Гвоздик - Бенавідес (тимчасовий титул WBC, напівважка вага)

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