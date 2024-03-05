Український суперважковаговик Олександр Захожий (18-0, 14 КО) може провести поєдинок за вакантний титул EBU.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Українцю надійшла пропозиція від Європейського боксерського союзу (EBU) побитися за пояс організації проти німця Граніта Шали (15-0, 5 КО). Команда Захожого повинна визначитися до 13 березня.

Потенційною датою бою розглядається 13 квітня.

Напередодні британець Джо Джойс (15-2, 14 КО) в останній момент відмовився від поєдинку за пояс EBU. Титул став вакантним після того, як його звільнив Агіт Кабаєл.

Нагадаємо, Захожий останній бій провів у березні 2023-го, коли нокаутував досвідченого німця Мухаммеда Алі Дурмаза (32–34, 30 КО).

Відзначимо, що український боксер у жовтні допомагав Френсісу Нганну готуватися до бою проти Тайсона Ф’юрі.