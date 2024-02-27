Роберт Гарсія: Джошуа нокаутує Нганну

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) у майбутньому поєдинку має нокаутом перемогти камерунця Френсіса Нганну (0-1).

Про це заявив колишній тренер Джошуа Роберт Гарсія.

"Я думаю, Нганну показав відмінний виступ, тому що Тайсон Ф'юрі, просто жодного дня не тренувався до цього бою. Думаю, Ф'юрі думав, що це буде безтурботна прогулянка в парку, а виявилося, що Френсіс був у чудовій формі і жадав довести, що всі помиляються на його рахунок. І він таки це зробив. Але, знову ж таки, я думаю, що так сталося більше тому, що Ф'юрі просто був не в формі, не тренувався і не був готовий.

Що до Ентоні Джошуа, то я думаю, він завжди у формі. Ентоні дуже відданий справі боєць, і я думаю, він нокаутує Френсіса.

Постійна зайнятість у поєдинках - це саме те, що потрібно такій людині, як Ентоні Джошуа. Для них було неправильним те, що він бився раз на рік, і ми сказали їм про це. І хоча він зараз не зі мною, я радий, що вони зайняли його минулого року. Він провів три бої і незабаром знову вийде на ринг. Це найкраще, що вони могли зробити", - сказав Гарсія.