Українець битиметься з американцем Хуаном Торресом

Український суперважковаговик Андрій Новицький (9-0, 8 КО) проведе бій 8 березня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Про це розповів тренер боксера Анатолій Дудченко.

Українець битиметься з американцем Хуаном Торресом (11-5-1, 4 КО) в андрекарді бою Ентоні Джошуа - Френсіс Нганну.

Спочатку опонентом українця мав стати досвідчений нігерійський боксер Латіф Кайоде (22-4, 17 КО), але пізніше він відмовився від бою.

Андрій Новицький пройшов підготовку до бою в Лас-Вегасі (США).

Бій Джошуа - Нганну відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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