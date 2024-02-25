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Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA

Сьогодні 13:03 5635 0
Рівно 6 років тому українець Далакян став чемпіоном світу за версією WBA
#Артем Далакян, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

25 лютого 2018 року український боксер Артем Далакян здобув перемогу над американцем Браяном Вілорією в поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг).

Далакян переміг у 12-раундовому поєдинку рішенням суддів - 118:109.

Боксер тоді став 11-м українським чемпіоном світу за однією з найпрестижніших версій і 3-м чинним володарем титулу разом з Олександром Усиком та Василем Ломаченком.

Нагадаємо, що минулого місяця Далакян зазнав першої поразки в кар'єрі в бою за титул WBA.

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