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Визначилась дата бою Пулев - Чарр

БІй відбудеться 30 березня
Сьогодні 16:45 158 0
Визначилась дата бою Пулев - Чарр

Джерело - boxingscene.com.

Бій регулярного чемпіона WBA в надважкій вазі Махмуда Чарра (34-4, 20 КО) та Кубрат Пулева (30-3, 14 КО) відбудеться 30 березня.

Про це повідомляє BoxingScene

Бій відбудеться у Софії.

Нагадаємо, Пулев у грудні переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року. Чарр востаннє боксував у грудні 2022-го, перемігши Нурі Сефері.

Раніше WBA призначила Чарра регулярним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

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