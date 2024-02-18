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IBF зобов'язала Енніса провести захист титулу проти Кроулі

Переговори щодо бою мають завершитися до 1 березня
Сьогодні 14:53 79 0
IBF зобов'язала Енніса провести захист титулу проти Кроулі
#Джарон Енніс, #Коді Кроулі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон IBF у напівсередній вазі Джарон Енніс (31-0, 28 КО) проведе захист титулу проти Коді Кроулі (22-0, 9 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала Енніса битися з третім боксером у рейтингу - Кроулі.

Переговори щодо бою мають завершитися до 1 березня, інакше будуть оголошені промоутерські торги.

Варто зазначити, що Коді Кроулі в останньому бою переміг Абеля Рамоса роздільним рішенням суддів у березні 2023 року.

Володар титулу IBF Джарон Енніс нокаутував Роймана Вілью у липні.

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