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Фостер захистив титул WBC у бою проти Нови

Бій відбувся у Madison Square Garden Theater
Сьогодні 09:11 123 0
Фостер захистив титул WBC у бою проти Нови
#Фостер

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі О’Шакі Фостер (22-2, 12 КО) на вечері боксу у Нью-Йорку (США) захистив титул у поєдинку проти Абрахама Нови (23-2, 16 KO).

Фостер відправив суперника в нокдаун у 12 раунді та здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 115-112, 113-114 і 116-111.

Це був 2-й захист титулу для американця, який він здобув у лютому 2023 року після перемоги над Реєм Варгасом.

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