Фостер захистив титул WBC у бою проти Нови

Бій відбувся у Madison Square Garden Theater

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у другій напівлегкій вазі О’Шакі Фостер (22-2, 12 КО) на вечері боксу у Нью-Йорку (США) захистив титул у поєдинку проти Абрахама Нови (23-2, 16 KO).

Фостер відправив суперника в нокдаун у 12 раунді та здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 115-112, 113-114 і 116-111.

THE CHAMP FINISHES STRONG AGAIN 🍿 pic.twitter.com/W2xQ3CAX0f — Top Rank Boxing (@trboxing) February 17, 2024

Це був 2-й захист титулу для американця, який він здобув у лютому 2023 року після перемоги над Реєм Варгасом.