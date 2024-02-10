Головне
Став відомий календар матчів збірної України в Лізі націй
Вчора 14:15 7420
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 16:29 51447 1
Бідний: Спорт завжди був великою частиною політики
Сьогодні 14:39 147
Реал зіграє з Жироною: розклад матчів Ла-Ліги на 10 лютого
Сьогодні 11:11 357
Евертон Миколенка зіграє з Манчестер Сіті, Борнмут Забарного - Фулгемом: розклад матчів АПЛ на 10 лютого
Сьогодні 10:11 368
Бостон може відрахувати Михайлюка
Сьогодні 08:54 693
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації
Вчора 23:48 7681
Дмитренко фінішувала 12 у спринті чемпіонату світу
Вчора 19:36 1192
Довбик може перейти у Реал
Вчора 18:49 1874
Визначився склад чоловічої збірної України на спринт чемпіонату світу
Вчора 15:09 613
Прямі трансляції

Мейвезер заплатив понад $1 млн за ложу на Супербоулі

Тепер в ексбоксера є власні місця
Сьогодні 15:55 249 0
Мейвезер заплатив понад $1 млн за ложу на Супербоулі

Джерело - UA-футбол.

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший заплатив $ 1 131 000 за люксову ложу на майбутньому Супербоулі.

Про це він розповів на своїй сторінці в соціальних мережах.

  Мейвезер: Зараз у боксі є тільки три великі ім'я - Канело, Раян та Джервонта

"Я нікого ні про що не прошу, особливо, щоб отримати люксову ложу на Супербоулі. Тепер у мене є власні місця, і я можу запрошувати, кого хочу! Я щасливий, що візьму з собою 34 людини", - написав Мейвезер.

Супербоул, у якому зіграють Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс, відбудеться в неділю, 11 лютого, в Лас-Вегасі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька Як нині виглядає Донбас Арена: журналіст показав свіже відео з Донецька 2013
Довбик може перейти у Реал Довбик може перейти у Реал 1874
Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду 4333 4
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 39697
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації 7681
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 51447 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29229
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43969
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24856
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356073
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48780
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12417