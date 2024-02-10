Мейвезер заплатив понад $1 млн за ложу на Супербоулі

Тепер в ексбоксера є власні місця

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший заплатив $ 1 131 000 за люксову ложу на майбутньому Супербоулі.

Про це він розповів на своїй сторінці в соціальних мережах.

Мейвезер: Зараз у боксі є тільки три великі ім'я - Канело, Раян та Джервонта

"Я нікого ні про що не прошу, особливо, щоб отримати люксову ложу на Супербоулі. Тепер у мене є власні місця, і я можу запрошувати, кого хочу! Я щасливий, що візьму з собою 34 людини", - написав Мейвезер.

Супербоул, у якому зіграють Канзас-Сіті Чіфс і Сан-Франциско Форті Найнерс, відбудеться в неділю, 11 лютого, в Лас-Вегасі.