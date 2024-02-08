Клімас: Ломаченко переміг Лопеса і Хейні

Ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не програв бої Теофімо Лопесу та Девіну Хейні.

Про це розповів менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

"Ломаченко побив Лопеса в легкій вазі, він виграв той бій. У тому поєдинку його пограбували судді. У легкій вазі він однозначно переміг Девіна Хейні, у цьому немає жодних сумнівів. Багато хто про це говорив, ми про це говорили. Його знову "з'їли" судді.

Що це говорить про Ломаченка? Два ці хлопці нічого не могли з ним вдіяти в легкій вазі. Лома переміг їх обох. Подивіться, що Лопес зробив у першій напівсередній вазі з Джошем Тейлором. Подивіться, що Хейні зробив у цій вазі з Реджисом Прогре. Що це означає? Навіть виступаючи у важчій вазі, вони перемогли чемпіонів, але нічого не змогли вдіяти з Ломаченком у легкому дивізіоні", - сказав Клімас.