Воррен: Усик плачеться рефері через удари по корпусу

Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) надто часто скаржиться на удари по корпусу.

Про це розповів Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

"Я був на останньому поєдинку Усика, в якому він бився проти Даніеля Дюбуа. На мій погляд, Даніель завдав чистого удару. Усик скористався ситуацією та взяв чотирихвилинну паузу. Він і раніше скаржився і стогнав, коли його ловили ударами в корпус.

Тепер він битиметься проти Ф’юрі, майстра отримувати перевагу з будь-якої слабкості. Але із сильним рефері подібної нісенітниці не буде.

Усик часто це робить, він плачеться рефері через удари по корпусу, як це було в його попередніх боях. Але якщо поєдинок обслуговуватиме хороший рефері, то я буду радий, і я буду набагато впевненішим у Тайсоні в цьому бою, ніж був до поєдинку Усика з Дюбуа", – сказав Воррен.