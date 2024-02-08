Воррен: Усик плачеться рефері через удари по корпусу

Джерело - tribuna.com.
Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) надто часто скаржиться на удари по корпусу.
Про це розповів Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).
"Я був на останньому поєдинку Усика, в якому він бився проти Даніеля Дюбуа. На мій погляд, Даніель завдав чистого удару. Усик скористався ситуацією та взяв чотирихвилинну паузу. Він і раніше скаржився і стогнав, коли його ловили ударами в корпус.
Тепер він битиметься проти Ф’юрі, майстра отримувати перевагу з будь-якої слабкості. Але із сильним рефері подібної нісенітниці не буде.
Усик часто це робить, він плачеться рефері через удари по корпусу, як це було в його попередніх боях. Але якщо поєдинок обслуговуватиме хороший рефері, то я буду радий, і я буду набагато впевненішим у Тайсоні в цьому бою, ніж був до поєдинку Усика з Дюбуа", – сказав Воррен.
Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.
Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона.