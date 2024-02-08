Белью: Ф’юрі не зможе залізти в голову до Усика

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) справиться з витівками чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Тоні Белью.

"Чесно кажучи, ви не залізете йому в голову. Вважаю, що я дуже добре вмію це робити. Я просто фантастичний у тому, щоб виводити людей з себе

Але я не думав, що він (Усик – прим.) чудово говорить англійською. Він увійшов до роздягальні після того, як мене побив (в бою у листопаді 2018 року - прим.), а потім заговорив зі мною ідеальною англійською, він поводився зі мною добре і чемно.

Послухайте, я його найбільший фанат. Він справді добре розуміє англійську, але він погано розмовляє нею. Хоча це не має значення, його мислення на іншому рівні порівняно з тими людьми, з якими я коли-небудь зустрічався.

Тайсон не зможе залізти до нього в голову", - сказав Белью.