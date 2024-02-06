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Райдер повідомив про завершення професійної кар'єри

Сьогодні 22:10 180 0
Райдер повідомив про завершення професійної кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер другої середньої ваги Джон Райдер (32-7, 18 КО) вирішив завершити професійну кар'єру.

Про це заявив сам боксер.

"З важким серцем я вирішив повісити рукавички та піти з професійного боксу. Мені абсолютно пощастило, що в мене була найдивовижніша кар'єра за останні 14 років. Починаючи з Бетнал-Грін у 2010 році і закінчуючи Фініксом, штат Аризона. Мені пощастило боксувати всюди: від The 02 Arena, T-Mobile у Вегасі, Alexandra Palace, Manchester Arena до Гвадалахари у Мексиці. Для хлопчика з Іслінгтона це було непросто.

Хоча мені не вдалося завоювати титул чемпіона світу, я досяг і випробував більше, ніж міг собі уявити, коли вперше одягнув боксерські рукавички, і я не проміняв би їх ні на який пояс. Я хотів би подякувати всій команді і Matchroom, особливо Едді, Баррі та Френка. Моєму тренеру та менеджеру Тоні та Чарлі Сімс, а також моєму тренеру Дену Лоуренсу за їхню постійну підтримку. І, звичайно, моя сім'я, яка мене любить. Моя дружина Ненсі, діти Хайді та Броуді, які дали мені найпереконливіше "чому" за останнє десятиліття в цьому виді спорту. Я щасливий, що ви всі в моєму куті.

Моя професійна кар'єра боксера вже завершена, спорт не зможе так легко мене позбутися, і я з нетерпінням чекаю можливості офіційно розпочати свою нову кар'єру тренера, працюючи разом з Тоні в тренажерному залі Matchroom. Немає місця краще вдома. Ще раз дякую, Джон "Горила" Райдер", - зазначив Райдер.

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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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