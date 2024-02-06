Ф’юрі: Не можу дочекатися, коли повернуся в тренувальний табір у Саудівській Аравії

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) відреагував на нову дату бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це він розповів в Instagram.
"Повернувся до реальності сьогодні. Відчув стару-добру британську погоду – дощ, вітер, холод.
Повернувся до шкільних справ, звичайного життя. Не можу дочекатися, коли повернуся в тренувальний табір у Саудівській Аравії та абсолютно викластися в ньому", – сказав Ф’юрі.
Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.
Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона.