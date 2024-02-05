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Переможець бою між Ф’юрі та Усиком отримає новий пояс абсолютного чемпіона

Бій відбудеться 18 травня
Вчора 23:25 159 0
Переможець бою між Ф’юрі та Усиком отримає новий пояс абсолютного чемпіона
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою між володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) отримає новий пояс абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх

"Цей пояс чекатиме на Ф’юрі чи Усика. Зроблений спеціально для цього бою.

Вперше 4 пояси будуть в одному поєдинку за абсолюта. Бій століття", – сказав Аль аш-Шейх.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

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