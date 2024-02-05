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Фроч: Ми не знаємо, що Ф’юрі буде робити наступні два місяці

Карл Фроч прокоментував відновлення Тайсона Ф’юрі.
Сьогодні 21:41 138 0
Фроч: Ми не знаємо, що Ф’юрі буде робити наступні два місяці
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Фроч

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) може не встигнути відновитися до 18 травня, до бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Дата, яку вони оголосили, дуже зручна. Усі засмучені, розлючені та пригнічені тим, що цей бій за титул абсолютного чемпіона не відбудеться. І що вони роблять? Вони виходять з датою 18 травня.

Сприймайте це з дрібкою солі. Вони дають нам щось для роздумів. Вони дають нам щось, про що можна поговорити, щоб зберегти мрію живою і тримати всіх шанувальників в інтризі.

Ця дата була вихоплена з повітря, і я думаю, що нам платять на словах, тому що не можна сказати точно, що бій буде 18 травня. Тому що ми не знаємо, що Ф’юрі буде робити наступні два місяці, і як заживе його око.

Приємно, що у них є дата, і вони все ще хочуть, щоб це сталося, але, чесно кажучи, я не радію, коли чую це.

Ф’юрі показав свої найкращі результати. Я спостерігав за його боями з того часу, коли ми говорили про бій з Деонтеєм Вайлдером, коли він викидав по 20-30 комбінацій кожного раунду, підстрибував на носках, проводив комбінації, багато рухався.

Зараз він сповільнюється, він вбиває час, і за останні 70 раундів його чотири рази відправляли в нокдаун.

Коли ви дивитесь на статистику та факти, вони не брешуть, і я думаю, що Тайсон Ф’юрі йде на спад", – сказав Фроч.

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