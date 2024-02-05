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Котельник: Ф’юрі міг "розмалювати" своє розсічення

Андрій Котельник прокоментував перенесення бою між Тайсоном Ф’юрі та Олександром Усиком
Вчора 22:27 230 0
Котельник: Ф’юрі міг "розмалювати" своє розсічення
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport-express.ua.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО)  міг домалювати своє розсічення під час спарингу.

Про це розповів колишній чемпіон Андрій Котельник.

 "Стільки готувалися, що один, що другий. Усику точно це неприємно. Я знаю, як це – стільки часу готуватися і коли ще тиждень спарингів, а бій переноситься невідомо на який термін. Це дуже неприємно.

Для Олександра – це психологічний удар 100%. Тому, що він готувався, у форму входив, жив у таборі. Це тяжко пояснити, тільки співчувати. Але і Ф’юрі точно не виграв.

Може бути, що був не у формі, і ті фото, що показали з його розсіченням… Ви ж розумієте, що там могло бути маленьке розсічення, а інше могли "розмалювати" та "домалювати". Має бути висновок від лікаря для організації, але думаю, що це не проблема. Такий варіант також може бути", – сказав Котельник.

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

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