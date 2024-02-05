Котельник: Ф’юрі міг "розмалювати" своє розсічення

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) міг домалювати своє розсічення під час спарингу.

Про це розповів колишній чемпіон Андрій Котельник.

"Стільки готувалися, що один, що другий. Усику точно це неприємно. Я знаю, як це – стільки часу готуватися і коли ще тиждень спарингів, а бій переноситься невідомо на який термін. Це дуже неприємно.

Для Олександра – це психологічний удар 100%. Тому, що він готувався, у форму входив, жив у таборі. Це тяжко пояснити, тільки співчувати. Але і Ф’юрі точно не виграв.

Може бути, що був не у формі, і ті фото, що показали з його розсіченням… Ви ж розумієте, що там могло бути маленьке розсічення, а інше могли "розмалювати" та "домалювати". Має бути висновок від лікаря для організації, але думаю, що це не проблема. Такий варіант також може бути", – сказав Котельник.