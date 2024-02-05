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Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну

Організатор боїв розкрив план на майбутнє.
Сьогодні 16:41 446 0
Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну, #Філіп Хргович

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може вийти в ринг із Філіпом Хрговічем (17-0, 14 KO), якщо переможе Френсіса Нганну.

Про це розповів  голова ради директорів General Entertainment Authority (GEA)Туркі Аль аш-Шейх.

"Відкрию вам секрет. Я розповім, що у мене на думці. Якщо Нганну переможе, то він чекатиме на реванш із Ф'юрі. Якщо Джошуа переможе, то у Ф'юрі та Усика запланований матч-реванш, він не захоче так довго сидіти без діла.

Тому ми обговорює бій Ентоні Джошуа і Філіпа Хрговіча. Можливо, вийде влаштувати між ними поєдинок", - розповів Туркі.

Поєдинок боксерів відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

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