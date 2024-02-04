Безус достроково програв британцю у Лас-Вегасі

Фішер нокаутував українця вже у першому раунді

Джерело - Чемпіон.

Увечері 3 лютого у Лас-Вегасі на арені The Cosmopolitan український суперваговик Дмитро Безус (новий рекорд: 10-2, 5 КО) поступився британському проспекту Джонні Фішеру (11-0, 10 КО).

Долю бою було визначено вже у першому раунді. Безус перебуває у глухому захисті, намагаючись витримати атаки суперника. Однак Фішер був явно сильнішим і зумів закінчити бій вже під кінець першої трихвилинки - зафіксовано технічний нокаут в 1-му раунді.

Це друга поразка Безуса поспіль після 10 перемог. У лютому 2023 року Роман програв британцю Девіду Аделейє теж достроково, у 2-му раунді.

У головному бою вечора британець Конор Бенн (23-0, 14 KO) переміг американця Петера Добсона (16-1, 9 KO) за очками: 119-109, 118-110, 118-110.