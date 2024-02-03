Визначився наступний суперник Черкашина

Федір Черкашин повернеться на ринг.

Джерело - KnockOut Promotions.

Український боксер середньої ваги Федір Черкашин (22-1, 14 KO) проведе наступний бій 24 лютого у рамках шоу від KnockOut Promotions у Білостоку, Польща.

Про це повідомляє KnockOut Promotions.

Його суперником стане колумбієць Джайро Дельгадо (11-2, 8 КО). У рамках цього вечора боксу свої поєдинки проведуть Каміл Шеремета та Кшиштоф Влодарчик.

Федір провів останній бій 26 серпня 2023 року, тоді він зазнав першої поразки в кар’єрі від Анауеля Нгаміссенге. Джайро в свою чергу 3 жовтня переміг Арістідеса Переса одностайним рішенням суддів.