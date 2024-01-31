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Ломаченко: Моя мета — знову стати чемпіоном

Ломаченко прокоментував бій проти Камбососа
Сьогодні 11:08 278 0
Ломаченко: Моя мета — знову стати чемпіоном
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) хоче перемогти колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я дуже радий повернутися і дуже радий, що буду там. До зустрічі 12 травня.

Це наступний шанс знову стати чемпіоном світу. І я ніколи не бував в Австралії. Я завжди хотів там побувати, а це хороший шанс.

Зараз моя мета — знову стати чемпіоном світу. Після цього я зможу знову почати думати про звання абсолютного чемпіона", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос відбудеться 12 травня Австралії.

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