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Алі Башир: Джошуа зупинить Нганну за шість раундів

Джеймс Алі Башир прокоментував майбутній бій між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну.
Сьогодні 11:55 234 0
Алі Башир: Джошуа зупинить Нганну за шість раундів
Фото - Getty Images
#Алі Башир, #Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) є фаворитом у бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів американський тренер Джеймс Алі Башир.

"Джошуа зупинить Нганну за шість раундів. Ентоні вийде туди зробити свою справу. Він великий і міцний хлопець, з потужним ударом та гарними боксерськими навичками. 

Я бачу, як він зупинить Нганну за 5-6 раундів. 

Для Гірна було розумно зробити цей бій, бо це квиток до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Якщо Джошуа нокаутує Нганну, вони попросять про бій проти переможця поєдинку Усик - Ф’юрі", - сказав Башир.

Поєдинок боксерів відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Раніше Нганну розпочав підготовку до бою з Джошуа.

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