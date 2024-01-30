Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) є фаворитом у бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів американський тренер Джеймс Алі Башир.

"Джошуа зупинить Нганну за шість раундів. Ентоні вийде туди зробити свою справу. Він великий і міцний хлопець, з потужним ударом та гарними боксерськими навичками.

Я бачу, як він зупинить Нганну за 5-6 раундів.

Для Гірна було розумно зробити цей бій, бо це квиток до поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Якщо Джошуа нокаутує Нганну, вони попросять про бій проти переможця поєдинку Усик - Ф’юрі", - сказав Башир.