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Джошуа: Нганну – мій бій за абсолютне чемпіонство

Ентоні Джошуа прокоментував бій проти Френсіса Нганну
Сьогодні 14:31 429 0
Джошуа: Нганну – мій бій за абсолютне чемпіонство
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - boxingscene.com.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) відповідально ставиться до бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів сам британський боксер

"Дозвольте мені ще раз нагадати, я не концентруюсь на поєдинку з переможцем бою Ф'юрі – Усик. Я думатиму про те, що мій бій за абсолютне чемпіонство – це поєдинок з Нганну, от який менталітет в мене має бути.

Нганну – мій бій за абсолютне чемпіонство. Тому що ти хороший боксер настільки, наскільки хороший твій останній бій, я дуже поважаю Нганну.

Він не буде для мене легкою прогулянкою, це буде важка праця. І знаєте, що? Я теж не буду для нього легкою прогулянкою, як і для будь-кого іншого", — сказав Джошуа.

Поєдинок боксерів відбудеться 8 березня в саудівському Ер-Ріяді.

Раніше Нганну розпочав підготовку до бою з Джошуа.

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