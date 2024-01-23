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Сенченко: У Далакяна не пішов бій

Вчора 22:55 236 0
Сенченко: У Далакяна не пішов бій
#Артем Далакян, #В'ячеслав Сенченко

Джерело - xsport.ua.

Український боксер Артем Далакян (22-1, 15 КО) невдало проводив контратаки у бою з Сеїго Акуї (19-2-1, 11 КО). 

Про це заявив український боксер та тренер В'ячеслав Сенченко під час ефіру студії XSPORT LIVE.

"В Артема не пішов бій, таке буває. У нього не проходили контратаки, а також були моменти, коли японець завдавав ударів у повітря, але Артем не міг спіймати його. Так, був у Далакяна один джеб, але їх мало бути більше, щоб зупинити суперника. Артем має нокаутуючий удар, яким він може зупинити суперника, але в цьому бою ми такого не побачили.

Можливо, Артему потрібно було ставати на ноги і завдавати міцних ударів по супернику, але він постійно рухався.  Не знаю, який був план ... . У другій половині бою треба було зупинятися у центрі та перехоплювати ініціативу", - сказав Сенченко.

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