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Далакян: Настала моя спортивна старість

Українець прокоментував свою першу поразку
Сьогодні 21:54 110 0
Далакян: Настала моя спортивна старість
#Артем Далакян

Джерело - Чемпіон.

Український боксер найлегшої вагової категорії Артем Далакян (22-1, 15 КО) після поразки від Сеїго Акуї (19-2-1, 11 КО) відчуває накопичення моральної і фізичної втоми за ці роки.

Про це заявив сам Далакян.

"Перш за все, я хочу подякувати нашій команді UNION BOXING PROMOTION і всім тим людям, які протягом моєї кар'єри вірили в мене, підтримували й дивилися мої поєдинки.

Мої почуття і думки після поразки - втома і бажання якомога швидше побачити мою кохану дружину, наших доньок і синочка. Останніми роками я дуже рідко бачу свою сім'ю. Зараз я думаю тільки про зустріч із рідними і про те, щоб в Україні якомога швидше настав мир і закінчився цей жах.

Я хочу висловити повагу моєму супернику. Він виконав хорошу роботу в рингу, а що стосується мене - настала моя спортивна старість, і я відчуваю, як накопичилася моральна і фізична втома за ці роки. Поразка рано чи пізно мала статися, але тільки не в цьому бою.

Я так і не отримав шанс об'єднати пояси, але 5 років тримав у своїх руках титул чемпіона світу, і я щасливий, що мені є, що згадати.

Як буде далі - покаже час. У жодному разі не втрачаємо віру в краще. Найголовніше зараз - сім'я і мир в Україні. Слава нашим Героям ЗСУ", - зазначив Далакян.

Для Далакяна це перша поразка в кар'єрі. Він втратив чемпіонський титул WBA, яким володів з 2018 року.

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