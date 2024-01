Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (22-0, 15 КО) пограв бій обов’язковому претенденту Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

Акуї здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 116:112, 117:111, 119:109.

The official cards as Seigo Yuri Akui wins the WBA Flyweight Title against Artem Dalakian #DalakianAkui #TerajiCanizales pic.twitter.com/Wou3DwKJj5