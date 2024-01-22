Нганну хоче побитися з Вайлдером

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну хоче зустрітися в ринзі з Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам камерунський боєць.

"Я тут для того, щоб будувати кар'єру в боксі, і я маю багато викликів, багато імен. Наприклад, у мій топ-3 завжди входили Ф'юрі, Джошуа і Вайлдер. Деонтею краще зібратися, тому що я з ним не закінчив, я хочу його ім'я у моєму послужному списку.

Два місяці тому ми обговорювали бій з Вайлдером у PFL. Умови можуть швидко змінюватися. Усе можливо. Зараз я будую кар'єру в боксі, а не в ММА. Ми говоримо про мою боксерську кар'єру.

У своїй кар'єрі в ММА я досяг позначки, про яку всі мріють. Я був чемпіоном з ММА. У ММА є чудові бої, які можна влаштувати, але немає нового виклику, чогось, що мене розбурхає", - розповів Нганну.