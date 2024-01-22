Головне
Костюк за вихід у півфінал Australian Open зіграє проти Коко Гофф
Сьогодні 20:39 799
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 21:00 9291
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк - Гофф
Сьогодні 19:54 1205
Костюк - Гофф: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 18:31 944
Ястремська повторила унікальне досягнення на турнірах Grand Slam
Сьогодні 18:25 766
Букмекери назвали фаворитку матчу Ястремська - Носкова
Сьогодні 16:45 868
Ястремська - Носкова: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open
Сьогодні 16:15 514
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика
Сьогодні 15:43 61565 1
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Сьогодні 15:34 3757
Богачук: Скоріш за все, у мене буде бій за основний титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 15:17 406
Прямі трансляції

Нганну хоче побитися з Вайлдером

Камерунець має намір влаштувати поєдинок за правилами боксу.
Сьогодні 22:53 187 0
Нганну хоче побитися з Вайлдером
Фото - Getty Images
#Франсіс Нганну

Джерело - skysports.com.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну хоче зустрітися в ринзі з Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам камерунський боєць.

"Я тут для того, щоб будувати кар'єру в боксі, і я маю багато викликів, багато імен. Наприклад, у мій топ-3 завжди входили Ф'юрі, Джошуа і Вайлдер. Деонтею краще зібратися, тому що я з ним не закінчив, я хочу його ім'я у моєму послужному списку.

Два місяці тому ми обговорювали бій з Вайлдером у PFL. Умови можуть швидко змінюватися. Усе можливо. Зараз я будую кар'єру в боксі, а не в ММА. Ми говоримо про мою боксерську кар'єру.

У своїй кар'єрі в ММА я досяг позначки, про яку всі мріють. Я був чемпіоном з ММА. У ММА є чудові бої, які можна влаштувати, але немає нового виклику, чогось, що мене розбурхає", - розповів Нганну.

Раніше Нганну розпочав підготовку до бою з Джошуа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика Єдиний українець, який перемагав Тайсона Ф’юрі, ставить на Усика 61565 1
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році 11819
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…” 5701 1
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги 3292
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 9291
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка 3757
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10358
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 50640 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18142 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 35094
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45401 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15376 2