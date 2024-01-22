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Далакян виявився легшим за Сегуї напередодні поєдинку

Бій відбудеться у вівторок, 23 січня, в Японії
Сьогодні 11:42 182 0
Далакян виявився легшим за Сегуї напередодні поєдинку
#Артем Далакян

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (22-0, 15 КО) та обов'язковий претендент Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО) пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку.

Український чемпіон виявився легшим за свого суперника:

Далакян показав на вагах 50,3 кг, Акуї – 50,8 кг.

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Допис, поширений БОКС | LUCKYPUNCH | BOXING (@luckypunchnet)

Бій відбудеться у вівторок, 23 січня, в Японії, початок – об 11:00 за київським часом.

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