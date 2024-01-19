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Воррен: Паркер проти Чжилея – дуже складний бій

Поєдинок відбудеться в андеркарді Джошуа - Нганну
Вчора 23:07 217 0
Воррен: Паркер проти Чжилея – дуже складний бій
#Джозеф Паркер, #Чжан Чжилей

Джерело - Чемпіон.

Майбутній бій між ексчемпіоном у суперважкій вазі Джозефом Паркером та тимчасовим чемпіоном WBO Чжаном Чжилеєм буде дуже цікавим.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Це дуже складний бій. Чжилей зробив усе, що його просили, у Джозефа переможна серія. Я вважаю, що зараз він справді боксує краще, ніж раніше. Це дуже інтригуючий та цікавий бій. Його переможець стане тимчасовим чемпіоном WBO та обов’язковим претендентом.

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Після великого поєдинку 17 лютого будуть ухвалені рішення щодо обов’язкових захистів та реваншів. Усі ці хлопці поспішають зайняти позицію, щоб потім отримати можливість поборотися за титули", - сказав Воррен.

Бій відбудеться в андеркарді Джошуа - Нганну.

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