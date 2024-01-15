Нганну: Йду на бій з Джошуа як андердог, щоб виграти цей поєдинок

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну збирається перемогти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це він розповів на пресконференції напередодні поєдинку.

"Я збираюся дуже наполегливо тренуватися, робити все необхідне. Я йду на бій як андердог, щоб виграти цей поєдинок. Я не сприймаю свій останній бій як еталон. Я думаю, що у мене все вийде. Я точно знаю, де зараз перебуваю. Я лише початківець, і я, безумовно, ставатиму кращим. Так, кращим і кращим. Ось як я це бачу", – сказав Нганну.