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Нганну: Йду на бій з Джошуа як андердог, щоб виграти цей поєдинок

Сьогодні 22:23 292 0
Нганну: Йду на бій з Джошуа як андердог, щоб виграти цей поєдинок
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну збирається перемогти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це він розповів на пресконференції напередодні поєдинку.

"Я збираюся дуже наполегливо тренуватися, робити все необхідне. Я йду на бій як андердог, щоб виграти цей поєдинок. Я не сприймаю свій останній бій як еталон. Я думаю, що у мене все вийде. Я точно знаю, де зараз перебуваю.  Я лише початківець, і я, безумовно, ставатиму кращим. Так, кращим і кращим. Ось як я це бачу", – сказав Нганну.

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