Нганну: Збираюся знайти підборіддя Джошуа

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну очікує на бій проти ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО).

Про це він розповів на пресконференції напередодні поєдинку.

"Я збираюся битися з ним. Я збираюся знайти його підборіддя. Я маю на увазі, що це те, що зазвичай відбувається в бою. У бою ви намагаєтеся вдарити когось у підборіддя або ще кудись, по чому ви можете завдати удар.

Я чув, що у нього немає підборіддя. Я не знаю, правда це чи ні. Ми збираємося це з’ясувати. Сподіваюся, у мене буде можливість перевірити це. Це моє бажання, це те, чого я прагну", – сказав Нганну.

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