Пулев домовився про бій з Чарром

Джерело - Чемпіон.
Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Махмуд Чарр та 42-річний Кубрат Пулев домовились про проведення бою, повідомляє інсайдер Ден Рафаель.
Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Боксери погодили проведення поєдинку, який має відбутись у березні у Болгарії.
Пулев у грудні переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.
Чарр востаннє боксував у грудні 2022-го, перемігши Нурі Сефері.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!