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Пулев домовився про бій з Чарром

Бій відбудеться у березні
Сьогодні 18:55 154 0
Пулев домовився про бій з Чарром
#Чарр

Джерело - Чемпіон.

Регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Махмуд Чарр та 42-річний Кубрат Пулев домовились про проведення бою, повідомляє інсайдер Ден Рафаель.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Боксери погодили проведення поєдинку, який має відбутись у березні у Болгарії.

Пулев у грудні переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.

Чарр востаннє боксував у грудні 2022-го, перемігши Нурі Сефері.

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