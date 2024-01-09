Чавес-молодший заарештований за незаконне володіння зброєю

Колишній чемпіон світу Хуліо Сезар Чавес-молодший (53-6-1, 34 КО) був заарештований за незаконне володіння штурмовою гвинтівкою в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє TMZ.

Стурбований фанат викликав поліцію, тому що вважав, що боксер може становити небезпеку собі та людям навколо.

Поліція Лос-Анджелеса знайшла незареєстровану рушницю в будинку Хуліо, тому забрали боксера до в’язниці Веллі у Ван-Найс.

Нещодавно Чавес-молодший перебував на лікуванні в психіатричній лікарні через передозування сильнодійними і потенційно небезпечними таблетками.

Останній поєдинок 37-річного боксера пройшов у грудні 2021-го, коли він одноголосним рішенням суддів переміг Давіда Cегарру.

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