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Тренер Джервонти заарештований через збройний напад

Сьогодні 14:55 225 0
Тренер Джервонти заарештований через збройний напад
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Тренер володаря поясу WBC у легкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд був заарештований поліцією та знаходиться під слідством.

Про це повідомляє Talk Sport.

Келвін Форд підозрюється у збройному нападі у Лас-Вегасі та був заарештований стражами порядку напередодні Нового року, 29 грудня, при виході з боксерського залу в Балтиморі.

Раніше і сам Девіс мав проблеми з законом. Він перебував у в'язниці після того, як порушив умови свого домашнього арешту. У травні боксер отримав 90 днів домашнього арешту після того, як спортсмен спровокував ДТП та втік з місця злочину.

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