Тренер володаря поясу WBC у легкій вазі Джервонти Девіса Келвін Форд був заарештований поліцією та знаходиться під слідством.

Про це повідомляє Talk Sport.

Келвін Форд підозрюється у збройному нападі у Лас-Вегасі та був заарештований стражами порядку напередодні Нового року, 29 грудня, при виході з боксерського залу в Балтиморі.

Раніше і сам Девіс мав проблеми з законом. Він перебував у в'язниці після того, як порушив умови свого домашнього арешту. У травні боксер отримав 90 днів домашнього арешту після того, як спортсмен спровокував ДТП та втік з місця злочину.