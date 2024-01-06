Вайлдер може зустрітися з Чжилеєм в андеркарді бою Джошуа - Нганну

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер може знову виступити в рамках одного боксерського шоу з Ентоні Джошуа, який у найближчому поєдинку битиметься з Френсісом Нганну.
Про це повідомляє Міхаель Бенсон.
Суперником Бронзового бомбардувальника під час боксерського шоу, яке попередньо планують провести 8 березня в Саудівській Аравії, має стати володар тимчасового титулу WBO у хевівейті Чжан Чжилей.
Спочатку не було відомо, чи виступатимуть американець і китаєць у різних поєдинках або ж поб'ються один проти одного, проте менеджер Чжилея Террі Лейн підтвердив, що ведуться переговори саме про очну зустріч у ринзі, а його клієнт уже розпочав підготовку.
"Думаю, це те, що ми зробимо. Сьогодні події розвиваються дуже стрімко. Чжилей повідомив нам, що хоче цього поєдинку. Зараз він повернувся до зали, тому що хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. Ми думаємо, що це буде чудовий бій", - наводить слова Лейна ProBoxTV.