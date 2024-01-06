Вайлдер може зустрітися з Чжилеєм в андеркарді бою Джошуа - Нганну

У рамках чергового вечора боксу в Саудівській Аравії планують ще один великий поєдинок

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер може знову виступити в рамках одного боксерського шоу з Ентоні Джошуа, який у найближчому поєдинку битиметься з Френсісом Нганну.

Про це повідомляє Міхаель Бенсон.

Суперником Бронзового бомбардувальника під час боксерського шоу, яке попередньо планують провести 8 березня в Саудівській Аравії, має стати володар тимчасового титулу WBO у хевівейті Чжан Чжилей.

Спочатку не було відомо, чи виступатимуть американець і китаєць у різних поєдинках або ж поб'ються один проти одного, проте менеджер Чжилея Террі Лейн підтвердив, що ведуться переговори саме про очну зустріч у ринзі, а його клієнт уже розпочав підготовку.