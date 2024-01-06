Головне
Кіченок та Остапенко виграли турнір у Брісбені
Сьогодні 08:08 537
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну
Сьогодні 14:51 22062
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 14:30 44206 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 14:09 117970 1
Підручний фінішував на 31 місці у персьюті на етапі Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 14:08 131
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам
Сьогодні 11:39 23521 6
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо
Сьогодні 09:46 9373
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського
Сьогодні 09:43 9332 2
Світоліна завдяки вольовій перемозі вийшла до фіналу турніру WTA в Окленді
Сьогодні 09:02 1458
Верона зіграє з Інтером: розклад матчів Серії А на 6 січня
Сьогодні 08:40 316
Прямі трансляції

Вайлдер може зустрітися з Чжилеєм в андеркарді бою Джошуа - Нганну

У рамках чергового вечора боксу в Саудівській Аравії планують ще один великий поєдинок
Сьогодні 13:41 227 0
Вайлдер може зустрітися з Чжилеєм в андеркарді бою Джошуа - Нганну
#Деонтей Вайлдер, #Чжан Чжилей

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер може знову виступити в рамках одного боксерського шоу з Ентоні Джошуа, який у найближчому поєдинку битиметься з Френсісом Нганну.

Про це повідомляє Міхаель Бенсон.

Суперником Бронзового бомбардувальника під час боксерського шоу, яке попередньо планують провести 8 березня в Саудівській Аравії, має стати володар тимчасового титулу WBO у хевівейті Чжан Чжилей.

Спочатку не було відомо, чи виступатимуть американець і китаєць у різних поєдинках або ж поб'ються один проти одного, проте менеджер Чжилея Террі Лейн підтвердив, що ведуться переговори саме про очну зустріч у ринзі, а його клієнт уже розпочав підготовку.

"Думаю, це те, що ми зробимо. Сьогодні події розвиваються дуже стрімко. Чжилей повідомив нам, що хоче цього поєдинку. Зараз він повернувся до зали, тому що хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером. Ми думаємо, що це буде чудовий бій", - наводить слова Лейна ProBoxTV.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 9373
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю - брехати потрібно менше! Епічна відповідь Стаховського росіянам 23521 6
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 117970 1
Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну Лобановському відмовив і здолав Ромаріо: найкращого футболіста Казахстану хотіла Борусія Д, але він обрав Україну 22062
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19904
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 44206 1
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20009
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 34536
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 313293
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15090 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 62388 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9332 2