Ортіс бажає провести бій із Кроуфордом

Джерело - boxingnews24.com.
Непереможений американський боксер Верджіл Ортіс-молодший (19-0, 19 КО) хоче битися з чемпіоном світу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО).
Про це заявив сам Ортіс.
"Це дуже хороший бій. Я відчуваю до Кроуфорда велику повагу. Я скажу, що він боєць із верхівки pound-for-pound. Я думаю, що Теренс однозначно входить у топ-2. Я б хотів подивитися, що зможу зробити проти нього.
Я просто азартна людина. Я ні до кого не відчуваю ненависті. Я не кажу: "Я хочу побитися з цим хлопцем, тому що він мені не подобається". Я поважаю кожного бійця. Я просто хочу побачити, що зможу зробити проти найкращих", - сказав Ортіс.
Нагадаємо, що 6 січня Ортіс-молодший проведе бій проти Фредріка Лоусона.