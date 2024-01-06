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Ортіс бажає провести бій із Кроуфордом

Проспект хоче для себе серйозної перевірки
Сьогодні 12:55 208 0
Ортіс бажає провести бій із Кроуфордом
#Теренс Кроуфорд

Джерело - boxingnews24.com.

Непереможений американський боксер Верджіл Ортіс-молодший (19-0, 19 КО) хоче битися з чемпіоном світу у напівсередній вазі Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО). 

Про це заявив сам Ортіс.

"Це дуже хороший бій. Я відчуваю до Кроуфорда велику повагу. Я скажу, що він боєць із верхівки pound-for-pound. Я думаю, що Теренс однозначно входить у топ-2. Я б хотів подивитися, що зможу зробити проти нього.

Я просто азартна людина. Я ні до кого не відчуваю ненависті. Я не кажу: "Я хочу побитися з цим хлопцем, тому що він мені не подобається". Я поважаю кожного бійця. Я просто хочу побачити, що зможу зробити проти найкращих", - сказав Ортіс.

Нагадаємо, що 6 січня Ортіс-молодший проведе бій проти Фредріка Лоусона.

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