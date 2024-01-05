Тейлор відмовилась від титулів WBO та IBF у легкій вазі

Ірландка Кеті Тейлор (23-1, 6 КО) відмовилась від титулів WBO та IBF у легкій вазі.

Про це повідомляє BoxingScene.

До цього вона була абсолютною чемпіонкою в легкому та першому напівсередньому дивізіонах.

Тейлор прийняла рішення після того, як WBO попросила її повідомити, чи планує вона повернутися в легку вагу.

Керолайн Дюбуа та Ріаннон Діксон вже отримали розпорядження розпочати переговори щодо вакантного бою за титул IBF у легкій вазі.

WBO ще не оголосила про наступні кроки щодо вакантного титулу.