Головне
Світоліна у важкому трисетовому матчі перемогла Радукану на турнірі WTA в Окленді
Сьогодні 10:38 1060
Визначився склад жіночої збірної України на Кубку світу в Обергофі
Сьогодні 18:53 280
Монзуль увійшла до п'ятірки найкращих арбітринь світу
Сьогодні 18:20 312
Стала відома дата бою Лопес - Ортіс
Сьогодні 18:02 247
Ворскла призначила Долганського головним тренером команди
Сьогодні 17:19 303
Ворскла призначила нового головного тренера - ЗМІ
Сьогодні 15:40 689
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні
Сьогодні 15:00 2595 1
Ягупова перейшла у Валенсію
Сьогодні 14:50 342
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 14:00 2196
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо
Сьогодні 11:58 8683
Прямі трансляції

Поліція заарештувала тренера Девіса за збройний напад у Лас-Вегасі

Арешт стався 29 грудня 2023 року
Сьогодні 19:54 198 0
Поліція заарештувала тренера Девіса за збройний напад у Лас-Вегасі
#Джервонта Девіс

Джерело - talkSPORT.

Келвін Форд, тренер чемпіона WBA Regular у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО), заарештований за звинуваченням у збройному нападі

Про це повідомляє talkSPORT.

Арешт стався 29 грудня 2023 року, коли Форд виходив боксерського залу в Балтиморі, штат Меріленд.

  Мейвезер: Зараз у боксі є тільки три великі ім'я - Канело, Раян та Джервонта

Наразі тренер перебуває під вартою і очікує на трансфер у Неваду, де вже підготований ордер на його арешт.

Форд звинувачується в нападі з використанням смертоносної зброї в ході інциденту в Лас-Вегасі, який відбувся у жовтні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід 2196
Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні Ярослав Ракіцький: Заспівав би гімн України на стадіоні 2595 1
Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги Жирона з асистом Довбика перемогла Атлетико, Реал із Луніним здолав Мальорку: результати матчів Ла-Ліги 1733
Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо Історія дня. Як іспанський тренер міг очолити Динамо 8683
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика 15004
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів, турнірні таблиці 17803
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32462 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 9077 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 46559
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 332653 9
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 21743 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 30803