Поліція заарештувала тренера Девіса за збройний напад у Лас-Вегасі

Арешт стався 29 грудня 2023 року

Джерело - talkSPORT.

Келвін Форд, тренер чемпіона WBA Regular у легкій вазі Джервонти Девіса (29-0, 27 КО), заарештований за звинуваченням у збройному нападі

Про це повідомляє talkSPORT.

Арешт стався 29 грудня 2023 року, коли Форд виходив боксерського залу в Балтиморі, штат Меріленд.

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Наразі тренер перебуває під вартою і очікує на трансфер у Неваду, де вже підготований ордер на його арешт.

Форд звинувачується в нападі з використанням смертоносної зброї в ході інциденту в Лас-Вегасі, який відбувся у жовтні.

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