Ф'юрі: Усику, ти нікчемний шмат лайна

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні бою.

Про це йдеться у інстаграмі британця.

"Ще один день бігу в б*******х горах. Вперед. Легка робота. Усику, ти нікчемний шмат лайна", - сказав Ф’юрі.

Бій Усик - Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 17 лютого.

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