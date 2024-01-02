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Ф'юрі: Усику, ти нікчемний шмат лайна

Сьогодні 16:38 192 0
Ф'юрі: Усику, ти нікчемний шмат лайна
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до Олександра Усика (21-0, 14 КО) напередодні бою.

Про це йдеться у інстаграмі британця.

"Ще один день бігу в б*******х горах. Вперед. Легка робота. Усику, ти нікчемний шмат лайна", - сказав Ф’юрі.

Бій Усик - Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 17 лютого.

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Допис, поширений Tyson Fury (@tysonfury)

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