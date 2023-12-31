Промоутер Паркера: Джозеф міг би побити Усика

Джерело - Sky Sports.
Джозеф Паркер (34-3, 23 KO) не проти провести у майбутньому бій із чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це заявив промоутер новозеландця Девід Гіггінс.
"Якби бій відбувся, я впевнений, що Джозеф ухопився б за цю можливість, це був би відмінний бій. І так, я думаю, він міг би побити його.
Паркер відчуває задоволення від того, що все склалося в бою з Джошуа, що він виступив на найвищому рівні під сильним тиском, і він заслуговує на гордість.
Тим, хто сумнівається і тим, хто списував його з рахунків, він, безумовно, заткнув рота. У Новій Зеландії провідні газети писали, що він повернувся і в нього є ще один шанс завоювати титул чемпіона світу", - сказав Гіггінс.
23 грудня Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 KO) несподівано програв Паркеру (34-3, 23 KO) одноголосним рішенням суддів (111-118, 110-118, 108-120).