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Чісора: Мені залишилося провести 3 поєдинки

Чісора розповів, коли завершить кар'єру
Сьогодні 22:35 203 0
Чісора: Мені залишилося провести 3 поєдинки
Фото: Getty Images
#Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

Дерек Чісора (47-13, 23 КО) має намір провести ще 3 поєдинки в професійній кар'єрі.

Про це він розповів порталу iFL TV.

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії". Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися наполегливіше", - сказав Чісора.  

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