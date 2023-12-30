Чісора: Мені залишилося провести 3 поєдинки

Дерек Чісора (47-13, 23 КО) має намір провести ще 3 поєдинки в професійній кар'єрі.

Про це він розповів порталу iFL TV.

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії". Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися наполегливіше", - сказав Чісора.