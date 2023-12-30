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Чісора: Думаю, що Вайлдер більше не хоче боксувати

Сьогодні 19:21 266 0
Чісора: Думаю, що Вайлдер більше не хоче боксувати
Фото: Getty Images
#Дерек Чісора, #Джозеф Паркер, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер більше не вийде в ринг після поразки від Джозефа Паркера.

Про це заявив британський суперважковаговик Дерек Чісора.

"Паркер боксував прекрасно. Я не розумію, на що чекав Вайлдер, але повага Джозефу, він боксував приголомшливо. Вайлдер програв бій. Я думаю, що Деонтей більше не хоче боксувати. Я вважаю, що це був останній раз, коли ми бачили Вайлдера, бою з Джошуа не буде. Ми востаннє бачили бій Деонтея. З ним покінчено", - сказав Чісора.

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