Чісора: Мені залишилося провести три поєдинки

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (47-13, 23 КО) планує провести ще три поєдинки на професійному ринзі.

Про це розповів сам боксер.

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії".

Чи може Джаррелл Міллер бути одним з моїх суперників? Ні. Даніель побив його. Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися налолегливіше, - сказав Чісора.