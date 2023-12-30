Головне
Довбик – найкращий футболіст України 2023 року
Сьогодні 13:20 364
Судаков — найкращий гравець Шахтаря у 2023 році
Сьогодні 11:11 197
Сімеоне зацікавлений у трансфері Довбика
Сьогодні 08:29 446
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 08:05 64733
Збірна Німеччини зіграє з Латвією: розклад матчів чемпіонату світу U-20 на 30 грудня
Сьогодні 07:31 296
Дженоа з Маліновським зіграла внічию з Інетром, Наполі розписав мирову з Монцею: результати матчів Серії А
Вчора 23:50 593
Анчелотті підписав новий контракт з Реалом
Вчора 20:57 500
Зінченко - у команді першої частини сезону АПЛ за версією Opta
Вчора 18:54 530
Магучіх - найкраща атлетка України 2023 року
Вчора 18:44 444
Шахтар отримував пропозиції щодо Судакова від Наполі та Ювентуса
Вчора 16:15 514
Прямі трансляції

Чісора: Мені залишилося провести три поєдинки

Дерек Чісора прокоментував своє майбутнє у боксі
Сьогодні 14:52 378 0
Чісора: Мені залишилося провести три поєдинки
#Дерек Чісора

Джерело - tribuna.com.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (47-13, 23 КО) планує провести ще три поєдинки на професійному ринзі.

Про це розповів сам боксер.

"Мені залишилося провести 3 поєдинки. Я розмовляв з Туркі Аль аш-Шейхом і сказав йому: "Зроби мені правильну пропозицію – і я дам тобі найкраще шоу в історії".

Чи може Джаррелл Міллер бути одним з моїх суперників? Ні. Даніель побив його. Я хочу когось дивовижного, когось великого. Хочу відчувати фактор страху, щоб нервувати і тренуватися налолегливіше, - сказав Чісора.  

Дерек провів 1 бій у 2023 році. У серпні він переміг Джеральда Вашингтона одностайним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі День в історії. 48 років тому Олега Блохіна визнали найкращим в Європі 3239
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 14510
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 14599
Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів Чемпіонат світу U-20 з хокею: календар, результати матчів 9832
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 929
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 64733
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 57327
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 91570
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43941 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 46995
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 37598
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11442