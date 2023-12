Кроуфорд: Найкращий боксер 2023 року – це я

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) є найкращим боксером цього року.

Про це він сам написав у твіттері.

I’m the only fighter to beat a top five pound for pound fighter this year and the way I beat him was unmatched. 2023 Fighter Of The Year Is Me. Some might say but I only fought 1 time but that 1 fight was bigger than any of the others. #facts