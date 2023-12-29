Кроуфорд: Найкращий боксер 2023 року – це я

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) є найкращим боксером цього року.
Про це він сам написав у твіттері.
"Я єдиний, хто цього року переміг бійця з топ-5 P4P, і те, як я переміг його, було неперевершеним. Найкращий боксер 2023 року – це я. Хтось може сказати, що я бився лише один раз, але цей бій був більшим, ніж усі інші", – написав Кроуфорд
I’m the only fighter to beat a top five pound for pound fighter this year and the way I beat him was unmatched. 2023 Fighter Of The Year Is Me. Some might say but I only fought 1 time but that 1 fight was bigger than any of the others. #facts— Terence Crawford (@terencecrawford) December 27, 2023
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