Кроуфорд: Найкращий боксер 2023 року – це я

Колишній абсолютний чемпіон в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) є найкращим боксером цього року.

Про це він сам написав у твіттері.

"Я єдиний, хто цього року переміг бійця з топ-5 P4P, і те, як я переміг його, було неперевершеним. Найкращий боксер 2023 року – це я. Хтось може сказати, що я бився лише один раз, але цей бій був більшим, ніж усі інші", – написав Кроуфорд