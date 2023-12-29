Гарсія: Ф’юрі не поважає бокс

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) взагалі не тренувався до бою з колишнім чемпіоном UFC Франсісом Нганну.

Про це розповів американський тренер Роберт Гарсія, який свого часу був чемпіоном світу в другій напівсередній вазі.

"Мене це трохи розчарувало. Він (Ф'юрі – прим.) не б'ється часто. Вважаю, що він просто не поважає бокс, оскільки взагалі не тренувався до цього бою. Це моя думка.

Він не тренувався, поставився до бою легковажно, був не у формі і виставив бокс у поганому світлі. Чемпіон світу в надважкій вазі виступив так проти хлопця, який проводив перший бій у профі. Це було погано. Це могла бути неактивність, і я думаю, він не тренувався. Він думав, що цей виставковий бій буде як прогулянка в парку", – заявив Гарсія.