Гарсія пояснив провал Вайлдера у бою з Паркером

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) програв Джозефу Паркеру (34-3, 23 КО) через тривалий простій, який тривав понад рік.

Про це розповів відомий тренер Роберт Гарсія.

"Паркер перед цим провів три бої за рік, а Вайлдер певний час не бився і не виглядав добре. Сумно дивитися на такий виступ.

Вайлдер - чудовий боєць, він заробив багато грошей. Коли бійці заробляють так багато, їм здається, що вони не повинні битися надто часто. Безумовно, боксери отримують дуже багато грошей, але їм потрібно підтримувати активність. Їм стає надто комфортно, і таке трапляється з багатьма бійцями", - сказав Гарсія.